Morta a 76enne Linda Brown : Nel 1954 il suo caso mise fine a segregazione razziale

Il caso quando suo padre Oliver Brown cercò di iscriverla ai corsi estivi di una scuola elementare, all'epoca frequentata da soli bianchi, ma di fronte alla decisione della scuola di bloccare l'iscrizione, il padre denunciò l'autorità scolastica di Topeka. Alla denuncia si aggiunsero altri 4 casi simili e la causa fu presentata alla Corte suprema, che si espresse nel maggio del 1954 con una sentenza che definiva come "intrinsecamente iniquo separare le strutture scolastiche". La sentenza di fatto portò alla desegregazione del sistema scolastico negli Stati Uniti.

