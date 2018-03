Napoli : incendio in un appartamento, tre feriti ustionati e decine di intossicati

Un'anziana ha riportato ustioni per il 40% del corpo, compreso il volto, nonostante il tentativo del nipote di spegnere le fiamme, anche il giovane è stato a sua volta coinvolto nel fuoco e ha riportato ustioni alle braccia e soprattutto alle mani. Un'altra donna -la badante dell'anziana signora - ha riportato ustioni lievi. Dai primi accertamenti sembra che l'incendio sia stato causato dall'esplosione di una stufa.

Incendio in un'abitazione in, nel quartiere Colli Aminei adove questa notte le fiamme hanno ustionato tre componenti di una famiglia. Il rogo è divampato all'interno di un appartamento al 4° piano di una delle palazzine in un parco privato ed oltre ai tre feriti, trasportati all'ospedale Cardarelli, sono stati coinvolti altri condomini che hanno riportatoper i fumi causato dall'incendio.