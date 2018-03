85enne Mireille Knoll bruciata in casa : Antisemitismo, 2 indagati

La procura Parigina indaga per antisemitismo, mentre l'intera comunità ebraica è sconvolta. Il cadavere è stato ritrovato venerdì, per metà carbonizzato, ma la morte era precedente, causata dalle coltellate. Mireille Knoll nacque 1932 e riuscì a soli 10 anni a scappare da Parigi con la madre evitando il rastrellamento che nel 1942 portò alla deportazione di 13.000 ebrei in Francia.