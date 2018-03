Terrorismo : A Foggia arrestato presidente di associazione culturale affiliato all'Isis

L'uomo teneva lezioni di religione ai bambini nel centro culturale islamico di Foggia, e sarebbe stato incastrato da alcune pubblicazioni su internet, e da riscontri investigativi. Il 58enne è stato arrestato per associazioni ai fini di terrorismo e apologia del terrorismo. L' associazione 'Al Dawa' è stata perquisita e posta sotto sequestro preventivo.

Indagine finalizzata al contrasto del terrorismo internazionale di matrice islamica riconducibile all’Isis. Une sono state effettuate perquisizioni nella sede di un'utilizzata come base per la propaganda, le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che da mesi ha effettuato diverse espulsioni di migranti accusati di apologia delNel corso dell'ultima inchiesta '' è emersa la responsabilità di un egiziano di 58 anni, con cittadinanza italiana, in una serie di condotte finalizzate a favorire l'