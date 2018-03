Videoclip collezione Made in Mama, baby modelli di Fatti per il Successo sul set a Bari

Ieri è stata una giornata impegnativa per i baby

di

e gli aspiranti modelli selezionati dal web presso lo store di

a Bari. Le baby star dell'Academy fondata dal 36enne

si sono scatenate sul set del videoclip della presentazione della nuova collezione del brand pugliese.





Il videoclip racconterà attraverso le immagini e una voce narrante il concept Made in Mama, valorizzando i propri capi indossati per l'occasione dai baby modelli dell'Accademia dell'imprenditore, talent scout ed ex modello barese Miky Falcicchio.





Per alcuni aspiranti baby modelli si è trattato del primo casting in assoluto. Per altri, che avevano già partecipato ad altri casting nel recente passato, è stata l'occasione per migliorare e apprendere nuove tecniche e metodologie di selezione.





I baby testimonial della nuova collezione del marchio pugliese sono: Kevin Hoxha, Gabriele Barricelli, Mattia Loseto, Adam Malponte, Sofia Silletti, AnnaChiara Gelao, Ivana Tello, Martina Romano, Raffael e Samuel Roglieri, Blanca Renzetti, Melissa Cascarano, Gabriele Cipolla e Aura Lucia Cantoro.