Incendio centro commerciale Siberia: 64 morti, oltre 40 bimbi vittime delle fiamme

L'incendio che ha provocato la morte di oltre 40 bimbi potrebbe essere partito da un bambino che aveva con sé un accendino, lo ha detto Vladimir Chernov, un vice governatore della regione di Kemerovo dove è avvenuta la tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate in un cinema e hanno distrutto più di mille metri quadrati della struttura. Circa 200 le persone fatte evacuare, tra le vittime potrebbero esserci fino a 41 bambini - al momento si contano almeno 27 dispersi.

Si aggiorna il bilancio delle vittime causate da un tragico incendio in un centro commerciale in Siberia, almeno 64 persone sono morte a, altre 43 persone sono rimaste ferite - 37 sono ancora ricoverate in ospedale. Su Twitter circolano alcuni video che mostrano come molte persone per sfuggire alle fiamme si sono buttate dalla finestre del centro commerciale