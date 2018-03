Austria: Robert Salfenauer non può vedere la figlia morente in ospedale perchè in stanza con una musulmana

Il padre della ragazza ha spiegato di essere stato costretto ad uscire dalla stanza e per parlare con la figlia si è fermato nel corridodio, ma anche in questo caso la paziente islamica ha richiesto l'intervento degli infermieri. Così l'uomo ha deciso di uscire dalla stanza e rinunciare a tenere la mano alla figlia.





Krone ha raccontato il suo dolore, denunciando l'assurdità della situazione : «Siamo rimasti scioccati dal fatto che una musulmana radicale abbia potuto condizionare la vita di un ospedale a Vienna. Di fatto ha potuto decidere che non potessi vedere mia figlia. Eppure ogni forma di radicalismo dovrebbe essere combattuta», e l'ospedale è stato costretto a chiedere scusa, promettendo di fare luce sul caso. Ma alha raccontato il suo dolore, denunciando l'assurdità della situazione : «», e l'ospedale è stato costretto a chiedere scusa, promettendo di fare luce sul caso.

Inunla figlia a causa dei precetti dell'islam radicale, all'uomo gli è stato impedito l'ingresso nella stanza in cui si trovava la figlia 20enne, gravemente malata di, perché l'altra signora ricoverata – una– non desiderava la presenza di un uomo in camera. La questione ha impedito al signordi salutare la figlia, nonostante fosse presente una tenda divisoria tra i due letti. Non appena l'altra paziente si è accorta che nella stanza era presente un uomo ha iniziato a urlare e nulla è valso per farla tranquillizzare.