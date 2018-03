Lutto nel mondo dello spettacolo, come è morto Fabrizio Frizzi ? Fatale una emorragia cerebrale

Solo il 23 ottobre scorso il conduttore era stato colto da un malore mentre stava registrando una puntata de "L'eredità", un'ischemia, che lo tenne per alcuni giorni ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. A dicembre, poi Frizzi tornò in tv alla guida del programma di Raiuno e solo il 5 febbraio scorso aveva festeggiato i suoi 60 anni. La Rai ha commentato così la sua scomparsa: "Con Fabrizio se ne va un uomo straordinario, un grande artista e un caro amico". I programmi più celebri e di maggior successo da lui condotti sono stati : I fatti vostri, Scommettiamo che...?, Luna Park, Per tutta la vita, Cominciamo bene, Soliti ignoti - Identità nascoste e L'eredità, tutti in onda sulle reti RAI.

Lutto nel mondo della Tv e dello spettacolo. E'questa notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, il conduttore, 60 anni, colpito da una emorragia cerebrale. Ad annunciarlo in una nota, la moglie Carlotta, il fratello Fabio ed i familiari: "".