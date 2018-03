Bologna : Vestito da monaco violentò e rapinò una ragazza dopo una festa

La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata durante la serata da un ragazzo che si era spacciato per un addetto alle pubbliche relazioni del locale, che le aveva offerto da bere. La mattina successiva, la 29enne si è risvegliata in una camera d'albergo con evidenti segni e lividi in varie parti del corpo. Gli inquirenti sono stati in grado di risalire all’identità del violentatore e raccogliere evidenti elementi che dimostrano come il rapporto subito dalla ragazza non poteva definirsi consenziente, al contrario di ciò che aveva tentato di far credere il 23enne.

Un ragazzo casertano di 23 anni è statocon l'accusa dinei confronti di una ragazza che aveva denunciato di aver subito un rapporto dopo una festa. La 29enne si risvegliò senza vestiti e con il sospetto di essere stata stuprata dopo unaorganizzata per carnevale in una discoteca di, lo scorso 13 febbraio.