March for Our Lives : studenti in marcia in America contro le armi

L'evento nazionale "March for Our Lives", nasce come reazione al massacro del 14 febbraio scorso, quando 17 persone vennero uccise in una scuola superiore della Florida. "I nostri voti siano la nostra arma migliore", si legge su uno degli striscioni esposti dai primi manifestanti arrivati a Washington. "Siamo quelli che hanno paura di andare a scuola, potremmo essere i prossimi"





"Mi avete reso nuovamente orgoglioso del mio Paese", ha scritto George Clooney in una lettera agli studenti del liceo di Parkland pubblicata nell' edizione Usa del Guardian per la marcia contro le armi a Washington. Clooney, che ha donato 500 mila dollari agli organizzatori, partecipa alla marcia con la moglie Amal. "Siamo al 100% con voi ma entrambi pensiamo fortemente che questa è la vostra marcia. Il vostro momento", si legge nel testo. Il movimento è sostenuto da diverse celebrità tra cui Oprah Winfrey, Steven Spielberg e la moglie Kate Capshaw, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Demi Lovato, Justin Timberlake e Miley Cyrus.