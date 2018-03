Morto Marco Solfrini : Argento con l’Italbasket alle Olimpiadi di Mosca 1980

Il 60enne bresciano è morto a Padova, dove si trovava per lavoro, a causa di un infarto.Ha vestito anche le maglie di Brescia, con cui aveva cominciato a giocare, Udine, Fabriano e Siena. Si dilettava ancora con il basket giocando in una squadra bresciana di Csi ed era atleta della nazionale italiana master. Giocava ancora, anche se solo con una squadra parrocchiale, quella di Santa Maria della Vittoria a Brescia.La Federbasket ha immediatamente disposto un minuto di silenzio su tutti i campi di serie A per ricordarne ed onorarne la figura.

È morto, medaglia argento olimpica a Mosca 1980 con lae scudetto con il Banco di Roma nel 1983 e l’anno successivo, sempre con la stessa squadra ha conquistato la Coppa dei Campioni e l’Intercontinentale.