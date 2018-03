Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati : L'italia ha i presidente di Camera e Senato

Elisabetta Alberti Casellati è la nuova presidente del Senato -Mentre è ancora in corso lo spoglio delle schede della terza votazione, l'applauso dell'aula ha scandito il superamento, da parte della senatrice di Forza Italia, della soglia della maggioranza assoluta dei presenti richiesta per l'elezione

Roberto Fico, del movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Forza Italia, sono stati eletti: 422 voti per Fico eletto al quarto scrutinio, 240 per Casellati, eletta alla terza votazione. Dalè stato eletto Roberto Fico aapplausi e abbracci in Aula al Senato del gruppoalla notizia dell'elezione.È ancora in corso in aula lo scrutinio, ma il rappresentante del M5S ha superato il quorum necessario per l'elezione.«» il tweet con cui Beppe Grillo festeggia l'elezione del presidente della Camera.