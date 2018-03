Accordo tra M5s e Centrodestra : Roberto Fico alla Camera ed Elisabetta Alberti Casellati al Senato

Luigi Di Maio conferma l'accordo : "Chi vota Casellati, vota Fico alla Camera. Ma non dire gatto se non ce l'hai nel sacco!... Noi abbiamo proposto il nome di Riccardo Fraccaro, che è stato segretario per 5 anni e insieme abbiamo abolito tantissimi privilegi. Noi abbiamo posto molti veti e gli altri partiti hanno posto il veto su Riccardo io personalmente non volevo accettare alcun veto, ma Riccardo ha fatto un passo indietro, dicendo che la presidenza della Camera per il Movimento è più importante di qualsiasi cosa. Con Riccardo abbiamo tutti noi un debito. È una persona che ha sempre lavorato per il progetto e mai per sé stesso e sarà il miglior ministro per i Rapporti col Parlamento che il Movimento 5 Stelle esprimerà al governo di questo paese".