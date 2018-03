Ora legale/ Stanotte 24-25 marzo 2018 un ora avanti: tutte le info utili

Torna l'ora legale, nella notte tra sabato e domenica 24 e 25 marzo, le lancette andranno spostate in avanti di un'ora, la gran parte dei dispositivi elettronici - come Pc o Smartphone - si aggiornerà da sola, dormiremo un'ora in meno, ma beltempo permettendo potremo goderci il sole fino a tardo pomeriggio e l'estate si avvicina sempre di più.





L’ora legale esiste in Italia dal 1916 e fu adottata mentre il paese era impegnato nella Prima guerra mondiale. L'equinozio di primavera 2018 è stato il 20 marzo, ecco perché le giornate si allungano e sarà possibile un notevole risparmio energetico, ma non sono da escludere situazioni negative legate al cambiamento dell'ora, come stress e disturbi del sonno. I consigli degli esperti sono quelli di abituarsi alla nuova durata delle giornate andando a letto un po' prima nei giorni precedenti a domenica 25 marzo.