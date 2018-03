Attentato Francia : morto il colonnello eroe ferito per salvare gli ostaggi

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio al gendarme, «è caduto da eroe», ha scritto in un comunicato, e merita il «rispetto e l'ammirazione dell'intera nazione». Ieri un uomo che ha rivendicato di essere simpatizzante dello Stato Islamico ISIS ha ucciso quattro persone in tre diversi attacchi nel dipartimento di Aude, nel sud della Francia. Gli attacchi sono stati compiuti in due città a poca distanza una dall’altra, Carcassonne e Trèbes, l’attentatore è Redouane Lakdim, franco marocchino di 25 anni già conosciuto dalle forze di sicurezza francesi.