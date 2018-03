L'Italia perde per 2-0 contro l'Argentina e prosegue nel digiuno di successi contro l'Albiceleste, che dura dal 1987. Gli Azzurri sono rientrati in campo con un approccio diametralmente opposto rispetto al brutto primo tempo e hanno avuto più occasioni per passare in vantaggio. I sudamericani però hanno ribattuto colpo su colpo e alla fine hanno fatto prevalere il loro maggior tasso tecnico, vincendo meritatamente questa partita.

Gigi di Biagio debutta sulla panchina dell'Italia con unaper 2-0 incontro l'Argentina. La Nazionale gioca bene a inizio ripresa e si divora il vantaggio conma nel finale arrivano i gol didopo una brutta palla persa degli Azzurri e Lanzini.