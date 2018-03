Matteo Salvini : Alla Camera voteremo candidato presidente del M5s

La Lega ha votato per la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini alla seconda votazione per l'elezione del presidente di palazzo Madama. Ad annunciarlo Matteo Salvini mentre erano ancora in corso le votazioni. "Lo abbiamo fatto per senso di responsabilità, per uscire dal pantano. Speriamo che anche altri abbiano lo stesso senso di responsabilità". Silvio Berlusconi si scaglia contro la Lega dopo la svolta di Matteo Salvini, che lancia il nome della forzista Anna Maria Bernini come presidente del Senato, invece di sostenere il candidato indicato ufficialmente da Forza Italia Paolo Romani.

