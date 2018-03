Francia : Respinta al confine migrante incinta muore dopo il parto

La nigeriana è stata ricoverata un mese al Sant'Anna di Torino, è stata tenuta in vita il più possibile, per consentirle di portare avanti la gravidanza, il neonato è ora ricoverato nella Terapia Neonatale del Sant'Anna. Paolo Narcisi, presidente dell'associazione che da dicembre ha aiutato un migliaio di migranti : "Le autorità francesi sembrano avere dimenticato l'umanità. I corrieri trattano meglio i loro pacchi". Respingere alla frontiera una donna incinta e malata "è un atto grave che va contro tutte le convenzioni internazionali e al buon senso, proprio come criminalizzare chi soccorre".