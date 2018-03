Italia : maglia in memoria di Davide Astori contro Argentina e Inghilterra

Un omaggio doveroso per un giocatore che in azzurro ha collezionato 14 presenze ed 1 goal realizzato all'Uruguay nella finale per il 3° posto della Confederations Cup 2013. FOTO da da Goal.com

L'Italia scenderà in campo con unanelle amichevoli contro, dedicata al capitano della Fiorentina.La maglia sarà indossata per la prima volta stasera a Manchester : "" posta sotto lo stemma, con il numero 13 che era quello usato alla Fiorentina dal capitano scomparso prematuramente.