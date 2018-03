Supermercato Francia/ Ucciso l'assalitore Redouane Lakdim : Almeno due morti e diversi feriti

Persone prese in ostaggio all'interno di un supermercato a Trèbes, in Francia, l'assalitore - il marocchino di 25 anni Redouane Lakdim - è stato ucciso dopo circa 4ore dalle teste di cuoio. Il bilancio delle vittime è di almeno due morti e diversi feriti, nel blitz è rimasto ferito anche un poliziotto.



Redouane Lakdim ha affermato di appartenere all'Isis e chiedeva la liberazione di Salah Abdeslam, l'unico superstite degli attentati parigini del 13 novembre 2015, attualmente incarcerato in Francia.Prima della presa d'ostaggi al Super U di Trèbes, il 25enne avrebbe rubato un'auto, una Opel bianca, a Carcassonne, fermando il conducente e sparando contro di lui, ferendolo gravemente. L'attentatore poi avrebbe sparato sul passeggero che era accanto, uccidendolo.



Redouane Lakdim era già noto ai servizi segreti, è stato identificato grazie alla targa dell'auto trovata nel parcheggio del supermercato. L'uomo era attivo sui social network salafiti, ed era stato in carcere a Carcassonne nel 2016.