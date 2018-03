Igor il russo non risponde ai pm : Norbert Feher si è avvalso della facoltà di non rispondere

Il processo potrebbe avvenire in videoconferenza, il procuratore di Bologna ha risposto all'ANSA dopo che Norbert Feher, il killer serbo in carcere a Saragozza, si è avvalso della facoltà di non rispondere : «Non c'è nessun problema. Gli abbiamo notificato gli atti e a brevissimo lo manderemo a giudizio: probabilmente chiederemo il processo immediato».





La figlia di Valerio Francesca Verri - la guardia volontaria uccisa da Norbert Feher l'8 aprile - commenta su Fb le notizie sull'interrogatorio del killer : «Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non avevo dubbi, per i responsabili diretti e indiretti della morte di mio Papà funziona così. E le poche parole sono inutili parole... Spero in questo processo immediato. Ed è meglio in videoconferenza, è una certezza, ve lo assicuro. Non ho altro da aggiungere»

, si è avvalso della facoltà di non rispondere. secondo quanto si apprende, oltre a rifiutare l'interrogatorioquando i pm di Bologna, nel carcere di Saragozza, gli hanno consegnato l'informazione di garanzia sull'omicidio del metronotte, per cui è indagato dalla Procura di Ravenna.