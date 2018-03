On. M5S Luigi Iovino : Il deputato più giovane arriva a Montecitorio con la Panda

Il suo viaggio è stato ripreso e pubblicato su facebook, Iovino è uno studente di giurisprudenza all'università di Fisciano (Salerno) : "Sono molto emozionato, questa è l'esperienza più bella della mia vita... Sono stato eletto a soli 25 anni. E' un risultato incredibile dovuto al lavoro fatto da noi attivisti sui territori e dalle attività portate avanti dai parlamentari in questi anni. Io mi impegnerò tantissimo per il mio territorio, per questo campus e per tutte le università pubbliche del sud. Credo sia fondamentale raccogliere le istanze degli studenti e portarle in parlamento. E poi c'è da superare quella perenne lotta tra docenti e studenti. Le politiche di questi anni sono state una causa scatenante di tutto ciò. Noi, professori e studenti, siamo un unico corpo, un'unica squadra, un'unica grande realtà. Le future classi dirigenti si formano tutte qui". Sembra che le cose stiano davvero cambiando!

