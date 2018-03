Malena Pugliese : Ecco perché ho fatto la pornostar

La sua carriera gra grazie a Rocco Siffredi :“Sono sempre stata un’esibizionista, che non ha mai nascosto la sua sessualità e la passione per il sesso. Sono sempre stata bisex e ho sempre provato il piacere di vivere questa mia inclinazione in totale libertà. Certo fare tutto questo quando nasci in un piccolo paesino del sud non è semplice, ma ho continuato per la mia strada senza reprimere il mio istinto. Poi a un certo punto ho scelto di provare a farlo diventare una professione, scrivendo una mail al migliore… e Rocco mi ha risposto. Da quel giorno è nata Malena” .

LaMalena Pugliese - conosciuta anche come ex naufraga della scorsa edizione dell’ha rivelato acome e quando ha deciso iniziare la sua carriera nel porno. Ospite dil' attrice ha raccontato la sua vita confessando che prima di approdare al porno era una“Ero innamorata del mio lavoro da agente immobiliare. In 10 anni ho creato un’Agenzia affermata, ma avevo curiosità di esplorare la mia sessualità”. Massimo Giletti chiede : “Diciamo che l’ha esplorata abbastanza… Per carità… Ce l’aveva nella sua natura, anche da ragazzina forse…”. Eha spiegato che ha deciso di lasciare il lavoro da agente immobiliare e assecondare la voglia di esplorare la sua sessualità.