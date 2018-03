Francia/ sparatoria in supermercato a Trebes : Ucciso un ostaggio

Il ministero dell’Interno ha annunciato l’avvio delle operazioni per trarre in salvo gli ostaggi, che sarebbero una decina. Secondo il quotidiano regionale La Depeche, all’interno del locale, l’uomo ha estratto la pistola, sparato cinque colpi di arma da fuoco e ha ucciso il macellaio al banco delle carni. L'assalitore è un 30enne marocchino già noto ai servizi segreti, è stato identificato tramite la targa della sua auto, trovata nel parcheggio del supermercato. Poco prima, sempre nella stessa zona un uomo armato aveva aperto il fuoco contro agenti e ne aveva ferito uno alle spalle. Al momento non è chiaro se i due episodi siano collegati.