Vimercate : Albanese compra il figlio di una coppia italiana per il permesso di soggiorno

Adesso i genitori sono accusati dei reati di alterazione di stato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il bambino è stato affidato al Tribunale per i minorenni di Milano. L'uomo era già stato espulso dall'Italia ed era impossibilitato ad ottenere ilin via ordinaria. Così si era proposto didella coppia per risolvere il problema. La madre doveva dichiarare che l'albanese era il padre naturale del bambino e così, in qualità di genitore di un cittadino italiano, il clandestino avrebbe potuto ottenere il permesso di soggiorno.

Unaha venduto il figlio ad un, in cambio di denaro. Gli investigatori hanno scoperto la vicenda dopo che a maggio 2017 avevano fermato un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga. I genitori del piccolo conoscevano da tempo l'extracomunitario 45enne, in passato la coppia si era intestata fittiziamente, dietro compenso, alcuni veicoli per conto dell'albanese.