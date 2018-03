Tiangong-1 : Stazione spaziale cinese alla deriva rischia di cadere sull'Italia

La Protezione Civile insieme all’Agenzia spaziale italiana sta monitorando la situazione e ha diramato una circolare ai ministeri e alle regioni italiane, nel documento si legge che il rientro della Tiangong 1 "potrebbe interessare il territorio nazionale", e l'eventuale caduta di frammenti potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, "tra il 28 marzo e il 4 aprile" riguardando "le Regioni a Sud dell'Emilia-Romagna".

Al momento si stima che "gli eventuali frammenti della Tiangong 1 che resisteranno all'attrito con l'atmosfera cadranno nella zona all'interno della fascia -44°S e +44°N di latitudine", un'area davvero grande costituita in gran parte da oceani e deserti, ma "il raggio di impatto include anche zone di Stati Uniti, Brasile, India, Cina e Italia". In Italia "la parte interessata è quella centro-meridionale, che parte più o meno dall'Emilia Romagna e va verso il sud. L'Italia è coinvolta nel monitoraggio attraverso l'Agenzia spaziale italiana (Asi). Il compito di Asi è tenere sotto controllo attraverso radar e telescopi il decadimento della stazione e per far questo ha coinvolto il proprio Centro di Geodesia Spaziale di Matera".