Francia/ spari su agenti e ostaggi in un supermercato. Ucciso un macellaio, sono dell'Isis

L'uomo si è barricato all'interno del supermercato ed ha preso in ostaggio i clienti, la zona è stata isolata dalle forze dell'ordine e la prefettura invita i cittadini a non avvicinarsi.

Torna la paura terrorismo, sono attimi di ansia e paura. Un uomo ha aggredito tre poliziotti sparandogli contro mentre stavano facendo footing a Carcassonne, ferendone uno alla spalla. In seguito si è diretto a bordo di un auto verso Trebes, ed ha fatto irruzione in un supermercato uccidendo un macellaio e urlando di agire per conto dell': «Sono dell'Isis», avrebbe affermato.