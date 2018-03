Zio down pedofilo : E invece i disegni di una bimba erano opera di mamma e nonna, lui era innocente

Ma le indagini della magistratura hanno dimostrato che il disabile aveva la sessualità di un bambino e non avrebbe mai potuto approfittare della nipotina, si è così scoperto che a manipolare i disegni erano state la mamma e la nonna, due donne di Iglesias, che il Tribunale ha condannato a due anni di reclusione per simulazione di reato. Gli avvocati delle due donne hanno però, annunciato il ricorso in appello.

Lo, ma in realtà i disegni di unaerano stati manipolati dalladi quest'ultima per incastrare e accusare di abusi alla piccola, l'uomo disabile, indagato e accusato ingiustamente. L'abilità però, di persone esperte non mente mai, e così in seguito alle perizie svolte sui disegni della bambina è saltata fuori la mano di un adulto che avrebbe aggiunto i riferimenti di natura sessuale indicando lo zio affetto da sindrome di down come autore degli abusi.