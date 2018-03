Forlì/ il 17enne aggredito alla stazione : Fermata baby gang, grazie ad un video sull'autobus

Il video mostra chiaramente il pestaggio sul pullman e i volti degli aggressori, inoltre sono state riprese altre quattro persone, due ragazzi e due ragazze, parte della gang, i quali hanno assistito divertiti e non sono intervenuti. Il motivo dell'aggressione ai danni dei due giovani, sarebbe stato il rifiuto di dare un bacio sulla guancia a uno del "branco", che parlava in lingua araba, come ha riferito il giovane 17enne alla polizia.

La polizia diha individuato gli aggressori di un, avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria, da parte di unche lo avevano colpito con calci e pugni. L'indagine scattata in seguito alla segnalazione del giovane ha portato al fermo dei colpevoli, una baby gang composta da ragazzi tra i 15 e 16 anni. I tre sono ritenuti responsabili dei reati di lesioni, violenza privata ed estorsione ai danni anche di un altro giovane aggredito poco prima sull'autobus, la cui aggressione è stata ripresa con un telefonino da uno dei presenti che ha fatto avere il video alla polizia.