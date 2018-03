Luigi Di Maio M5S : La Lega ci ha traditi, non possiamo legittimare Berlusconi

L'insistenza con cui Forza Italia e Lega sostengono il nome di Paolo Romani alla presidenza di Palazzo Madama ha mandato in tilt Luigi Di Maio, adesso è previsto un nuovo incontro tra i capigruppo. Forza Italia risponde che il candidato è scelto, se vuole discutere il capo dei 5 stelle deve sedersi al tavolo con Silvio Berlusconi.





"Con Silvio Berlusconi non parliamo, no a un Nazareno bis", dichiarano la Grillo e Toninelli. Matteo Salvini fa sapere: "Domani sicuramente il centrodestra voterà compatto. Nomi e cognomi non ne faccio, però voteremo compatti... Per rispetto del voto degli italiani, ribadisco la nostra disponibilità a riconoscere ai 5 stelle la presidenza di una delle due Camere", la condizione è il voto su Romani.





Poi lancia un ulteriore segnale: "Invitiamo tutti i gruppi presenti in Parlamento a essere responsabili e a scegliere nel nome della piu' ampia partecipazione". Stamattina si riuniscono i gruppi parlamentari, l'indicazione sarà quella di votare scheda bianca nei primi due round.