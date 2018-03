Ala : capotreno donna aggredita da ragazzo straniero

Per fortuna la donna di Bolzano non ha subito conseguenze, l’aggressione non è stata fisica e non è stato necessario chiedere l’intervento dell’ambulanza, ma l’aggressione verbale nei suoi confronti è scattata quando il capotreno ha chiesto al ragazzo straniero di mostrarle il biglietto. Per questo il treno è rimasto fermo per circa 30 minuti, lo straniero ha tentato di scappare ma è stato inseguito dai carabinieri per le strade di Ala.