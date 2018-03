Taser : In sei città Italiane parte la sperimentazione

Sulla divisa degli agenti verrà applicata una speciale telecamera in alta risoluzione e con visione notturna, il dispositivo di ripresa si attiverà soltanto nel momento in cui verrà tolta la sicura al taser.

In 6inizierà la sperimentazione del taser, lache immobilizza con una scossa e permette alle forze dell'ordine di evitare la colluttazione con la persona sospetta. Le città sono- città scelte come centri campioni per il lancio del nuovo strumento in dotazione a carabinieri, poliziotti, soldati. Prima che il taser sia usato su tutto il territorio nazionale servirà una specifica formazione, il modello in dotazione si chiama X2 e rilascia una scarica elettrica didi 5 secondi.