Governo 21018 : finisce l'era di Piero Grasso e Laura Boldrini

Scrive il presidente uscente del Senato Pietro Grasso in un post sulla sua pagina Facebook. " Il mio ultimo atto da presidente del Senato è qui alle Fosse Ardeatine, insieme al presidente Mattarella e alle altre autorita'. Sabato saranno passati esattamente 74 anni dalla barbara uccisione di 335 nostri martiri: rendergli omaggio significa ricordare gli orrori del passato per costruire 'una patria migliore e duratura pace fra i popoli '".

Laura Boldrini, presidente uscente della Camera e deputata LeU, al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari : "Il mio successore? Non mi azzardo a dire un nome, servirebbe una figura di garanzia. Sarebbe brutto che tutte le cariche istituzionali fossero rappresentate da uomini, quindi una donna tra camera e senato, per come la vorrei io, ci vorrebbe... E poi ci vorrebbe una persona che non facesse confusione tra il ruolo politico e quello istituzionale. Sarebbe un errore imperdonabile usare la presidenza della Camera per portare avanti un'agenda politica"