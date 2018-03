Vietnam/ Incendio in condominio a Saigon : 13 morti

L'incendio sarebbe scoppiato in un garage sotterraneo e propagatosi ai piani superiori, secondo i vigili del fuoco intervenuti con oltre 200 uomini la maggior parte delle vittime sono morte per soffocamento o dopo essersi lanciati dai piani alti. Nel 2002, 60 persone morirono in un altro devastante incendio, a memoria uno dei peggiori del Vietnam, che colpì un centro commerciale.

Almeno 13 morti e 27 feriti a causa di un incendio divampato in un condominio della città di Ho Chi Minh (). I vigili del fuoco hanno messo in salvo oltre 100 residenti, mentre altri 1000 erano già fuggiti dall'edificio, la struttura è composta da 700 appartamenti disposti in tre edifici, costruiti circa sei anni fa.