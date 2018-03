F1 GP Australia : Hamilton miglior tempo nelle libere

A seguire il compagno Bottas (1'24"577), buona la Red Bull, con Verstappen alle spalle delle due Mercedes. Per le Ferrari di Raikkonen e Vettel, rispettivamente quarto e quinto tempo assoluto. Per il tedesco, 1'24"995. Al sesto posto Ricciardo, per Alonso, ottavo tempo, problemi agli scarichi e quasi un’ora fermo ai box.

Hamilton conquista il miglior tempo nelle prime prove libere al, il pilota delle Mercedes ha fatto 1’24”026 confermando di essere ancora il pilota battere anche per la stagione 2018.