Nord Italia : allarme per due forti boati, Jet Eurofighter per volo AirFrance

Nella zona di Bergamo i boati sono stati così forti da far scattare, a scopo precauzionale, l'evacuazione di alcune scuole e del tribunale. Poco dopo l'Aeronautica militare ha confermato quella che fin dall'inizio era parsa l'ipotesi più plausibile: due caccia intercettori Eurofighter hanno infranto la barriera del suono nella zona sopra Malpensa.





I due Eurofighter sarebbero decollati dall'aeroporto di Istrana (Treviso) allo scopo di intercettare un aereo dell'AirFrance, il volo AF671 partito dall'isola di Réunion e diretto all'aeroporto di Parigi Orly, entrato nello spazio aereo italiano senza identificarsi. Durante la fase di sorvolo della Valle d'Aosta, il velivolo ha compiuto una manovra non prevista. Per questo dall'Aeronautica Militare è partito l'ordine di scramble e sono stati fatti decollare due Eurofighter per intercettare il volo francese.