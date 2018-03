Spara alla gamba di uno spacciatore senegalese : Arrestato Davide Lorenzetti detto Il giustiziere

Davide per fare giustizia gli avrebbe sparato ad una gamba, da qui è stato soprannominato il "giustiziere". Lo spacciatore, però, dopo essere stato dimesso dall'ospedale è sparito nel nulla. Intanto dalle indagini risulta che Davide stesse passeggiando con una ragazza per Vanchiglia (quartiere di Torino), quando lo spacciatore si sarebbe avvicinato per vendere della cocaina e lui l'avrebbe rifiutata. Poco dopo il tatuatore sarebbe andato a recuperare l'arma per "dargli una lezione". Davide, che è stato arrestato non ha comunque confessato e dovrà presenziare davanti ai giudici per l'interrogatorio di garanzia.

