Strage Latina : Antonietta Gargiulo, mamma di Alessia e Martina, lascia l'ospedale

Una tragedia che ha lasciato il segno, quella di Cisterna di Latina, avvenuta il 28 febbraio quando Luigi Capasso spara alla moglie mentre sta per andare a lavoro e si barrica in casa uccidendo le due figlie Alessia e Martina. Successivamente, dopo una lunga trattativa con i carabinieri, l'uomo si suicida. Antonietta, 39 anni saprà solo nel giorno dei funerali che le sue bambine non ci sono più!

Antonietta Gargiulo, la donna ferita a, il carabiniere, suicidatosi dopo aver ucciso le figlie Alessia e Martina, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa. I medici l'hanno sottoposta a un intervento chirurgico alla parte sinistra della mascella, le condizioni fisiche disono abbastanza buone, la donna è stata vista lasciare l'ospedale in compagnia di alcuni familiari.