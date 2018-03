Aldo Moro, imbrattato il monumento in via Fani inaugurato il 16 marzo: Scritta BR sul marmo

Sul marmo è apparsa la scritta in rosso "BR", Brigate Rosse, lo stesso monumento che era stato rimosso prima dell'anniversario per lavori in corso era già stato oggetto di svastiche con la scritta "morte alle guardie". Adesso si cerca di capire e individuare l'artefice del gesto.

Il monumento che ricorda le vittime di, inaugurato il 16 marzo scorso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'anniversario (quarant'anni) della strage e il rapimento di, presidente della Democrazia Cristiana che fu poi ucciso è stato imbrattato.