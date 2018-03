Alessandro Di Battista alla Camera : Che goduria non vedere più certe facce

Alessandro Di Battista ha dichiarato e dice ai cronisti : "A giugno partiremo per San Francisco, tutti e tre. Sono qui per alcuni adempimenti burocratici... Che goduria non vedere più certe facce...pensate che a Laterina siamo arrivati primi.".

Ilè oggi alla, insieme alla compagna Sahra e al figlio Andrea di sei mesi, trasportato col passeggino. In buvette si avvicinano i curiosi, non solo giornalisti, ma anche neo-deputati 5 Stelle che salutano calorosamente Di Battista.