Sophie Lionnet torturata e bruciata a Londra : A processo i datori di lavoro

I fatti nella villetta di Wimbledon dove viene trovato il cadavere carbonizzato della giovane, dopo le segnalazioni dei vicini. Sabrina Kouider, 35 anni, e il compagno Ouissem Medouni, 40 anni si difendono : "Stiamo solo facendo un barbecue", ma i vigili del fuoco notano delle ossa umane e chiamano la polizia, che identifica la vittima.



Per loro Sophie Lionnet cucinava, puliva la casa, aiutava i bambini con i compiti e sbrigava una serie di altre faccende domestiche, e tutto per vitto e alloggio più solamente 50 sterline al mese. All'inizio è stata accusata dalla donna di aver rubato i suoi gioielli, poi di abusare dei figli, la situazione è degenerata e la ragazza ha cominciato a subire anche maltrattamenti fisici.



L'autopsia sul suo cadavere rivelerà solo dopo la sua morte la presenza fratture allo sterno e alla mandibola, quattro costole rotte ed ematomi sul braccio sinistro, schiena e petto.

L'hanno torturata, uccisa e infine ne hanno bruciato il corpo ormai senza vita - la 21 Sophie Lionnet, ragazza alla pari di origine francese - è stata brutalmente assisanata dai suoi datori di lavoro, che nei giorni scorsi sono apparsi per la prima volta in un'aula di tribunale per rispondere dell'