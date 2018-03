A Fano cercasi pizzaiolo e cuoco... ma nessuno si fa avanti

“Cerco un cuoco e un pizzaiolo disperatamente”, così l’imprenditrice proprietaria di un ristorante a Fano, denuncia a Mattino Cinque le difficoltà che sta riscontrando per trovare due dipendenti per il suo locale. Ma nessuno si fa avanti: “Da ottobre dopo tre tentativi finiti male nessuno si è fatto avanti”. Secondo Elisa però il motivo di questo rifiuto è forse dovuto ad altro: “C’è chi non vuole lavorare il sabato o la domenica e chi non vuole fare sacrifici”. Un discorso condiviso anche dalla maggior parte delle persone: “Si lamentano ma non hanno voglia di lavorare”.

In diretta ala proprietaria di un ristorante denuncia : “". Eppure lo stipendio che offreè ottimo ... da 1800 a 2300 euro al mese