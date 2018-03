Aldo Moro, l'ex brigatista Barbara Balzerani : La vittima è un mestiere. E la procura apre un fascicolo

A questa frase la figlia di Aldo Moro, Maria, ha risposto con un video su Youtube: «Che palle il quarantennale lo dico io che non l'ho provocato e che l'ho subito e che ho il titolo per dirlo. Perché il quarantennale mi dà dolore. Ma la signora Balzerani non può dirlo perché lei è tra coloro che l'hanno provocato». E lo scambio a distanza non si è fermato con la replica della Balzerani dalla cattedra dell'incontro organizzato dalla libreria Majakovskij: «Non è che se vai a finire sotto un'auto sei una vittima della strada per tutta la vita, lo sei nel tempo che ti aggiustano il femore». La risposta agghiacciante sembra essere riferita all'intervento del capo della polizia Franco Gabrielli, per il quale «vedere i brigatisti in tv era un oltraggio ai morti».





Maria Fida Moro sfoga la sua rabbia e ciò che ha dovuto affrontare: «Prendo atto della sua inconsulta dichiarazione. Avrei immaginato che avrebbe risposto con il silenzio che è d'oro. Negli ultimi quaranta anni mentre io mi arrampicavo sugli specchi per mantenere mio figlio, voi ve la siete goduta senza fatica, senza dolore e senza merito. Io sono quella del perdono nei vostri confronti, che mi è costato un baule di parolacce e minacce di morte (compresa la carta igienica sporca inviata per posta). Altri hanno trasformato in mestiere e in una lucrosa fonte di reddito il nostro dolore. Detesto anche solo l'idea del mestiere di vittima, che ho sempre rifiutato. Sono andata in giro gratis attraverso l'Italia per portare un messaggio di pace amorevole». E ha concluso: «Se c'è qualcuno che ha trasformato in mestiere una morte totalmente ingiusta siete voi, portati in palma di mano, da gente vile e meschina. È paradossale che viviate da allora a braccetto con il sistema che dicevate di voler combattere».





Molte le reazioni da quelle di Luca, figlio di Maria Fida, il quale dice: «Noi non abbiamo scelto di essere vittime e non ne abbiamo fatto un mestiere. Negli ultimi quaranta anni avete avuto lo spazio, la voce e la visibilità. Cose che a noi sono state negate», a quelle dell'Associazione vittime del terrorismo, il cui presidente Roberto Della Rocca, gambizzato dalle Brigate Rosse nel 1980 a Genova, ha sottolineato: «La vittima non è mestiere ma una calamità che capita a persone e familiari. E dura tutta la vita, perché le ferite morali non si rimarginano. Questi signori se hanno da dire qualcosa si presentino davanti ai giudici e diano brandelli di verità, anche se la giustizia non la possiamo ormai più pretendere. Ci farebbe piacere che invece di esporsi, cercassero di farsi dimenticare». E intanto le scuse del Centro sociale, il quale si è dichiarato all'oscuro che la presentazione coincidesse con l'anniversario, sono nulle, ormai la polemica era già esplosa.

-La procura di Firenze apre un fascicolo in seguito alle dichiarazione dell', organizzatrice del rapimento di Aldo Moro: «C'è una figura, la vittima che è diventata un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l'hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te». Ma la terrorista si era già esposta alcuni giorni prima dell'anniversario (40 anni) della strage di via Fani stranamente in coincidenza con l'uscita del suo libro. Ecco le dichiarazioni choc postate su Facebook dalla Balzerani: «Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?».