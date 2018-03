Calciomercato Juventus : Paulo Dybala e Simeone a cena a Madrid

Paulo Dybala, escluso dalla lista dei convocati di Jorge Sampaoli per le due amichevoli che vedranno l'Argentina affrontare l'Italia e la Spagna, ha trascorso qualche giorno di relax proprio a Madrid in compagnia del fratello e di alcuni amici. Nei social di Dybala non c'è traccia della cena con Simeone, con il giocatore che invece ha postato su Instagram una foto davanti a un ristorante messicano in compagnia di un'amica.



Secondo quanto riportato da Juanma Castaño, giornalista della Cope durante la trasmissione 'El partidazo de Cope', Simeone e Paulo Dybala si sono sì incontrati in un ristorante, ma erano in due tavoli separati. Altro particolare svelato e che Simeone in un primo momento non avrebbe riconosciuto Dybala che solo successivamente si sarebbe avvicinato al tavolo dove era seduto l'allenatore dell'Atletico Madrid per salutarlo.

L'attaccante bianconero è in vacanza a Madrid e ha cenato con l'allenatore dell'Atleticoin un ristorante della capitale spagnola. Una cena in un ristorante giapponese in pieno centro a, il '':, allenatore dell'Atletico, e, attaccante della Juventus, un incontro programmato tra i due per parlare di futuro o semplice casualità?