Imma Villani : il marito killer Pasquale Vitiello scrive alla figlia : Un giorno capirai

In altri passaggi si legge : "Purtroppo siamo arrivati a questo punto senza sapere neanche come, la separazione è una cosa che mi fa soffrire, che non si può accettare". Il rapporto era peggiorato negli ultimi 15 giorni quando la moglie se ne era andata di casa con la figlia, dopo un violento litigio con la suocera. Poi il folle gesto con l'omicidio di Immacolata Villani uccisa davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la figlia, l'uomo si è suicidato poco dopo ed il corpo è stato ritrovato in un casolare di campagna a Terzigno - Napoli.