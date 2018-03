Inoltre nel 2016 sono stati impegnati ben 13,4 milioni di euro mentre, dal 2000 a oggi ben 54,5 milioni, tra il 2008 e il 2016 per valutare l'ipotesi di protezione di ogni immigrato si è speso 203,95 euro. Una spesa enorme rispetto al fatto che solo il 10% viene classificato di fatto un rifugiato.





migrante è arrivato a toccare i 50,39 euro al giorno + iva , un'attenzione ulteriore ha riguardato il Cie di Modena (Centro identificazione ed espulsione) dove il costo quotidiano per ogni immigrato detenuto è stato valutato da 56,16 euro fino a 167,81. I magistrati hanno scoperto che in una struttura di Avellino il costo di un, un'attenzione ulteriore ha riguardato il Cie di Modena () dove il costo quotidiano per ogni immigrato detenuto è stato valutato da 56,16 euro fino a 167,81. Fonte

La Corte dei conti ha evidenziato che ilè troppo esoso è con grandi sprechi, ilha analizzato che per il triennio 2013/2016 per la- i servizi resi agli stranieri dallo sbarco fino alla sistemazione nei Cas e successivamente nei Cara - no esistono controlli fiscali adeguati, i tempi sono troppo lunghi per identificazione e domande di asilo : «».