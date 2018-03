Giuseppe Petraroli morto sul Raccordo : l'auto contromano guidata da un carabiniere 59enne

Un carabiniere 59enne in servizio al Comando Generale dell'Arma è stato arrestato con l'accusa di "omicidio stradale aggravato" per la morte del 35enne Giuseppe Petraroli, deceduto in seguito ad un violento incidente stradale avvenuto la notte del 20 marzo sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il 59enne è risultato positivo all'alcol test e adesso si trova in arresto all'ospedale Sant'Andrea dove è ricoverato per le gravi ferite riportate in seguito all'incidente.





L'incidente è avvenuto sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare quando la Ford Fiesta condotta dal 35enne originario di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, si è scontrata con la C-Max che si trovava in senso contrario sull'A90. Giuseppe Petraroli è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale, il carabiniere è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Grottarossa in gravi condizioni.