Silvio Berlusconi verso M5S per un governo di programma : Incontro con Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Intanto per le 12.00 il vertice dei leader del centrodestra, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, dal quale dovrà arrivare all'indicazione dei candidati per la presidenza delle Camere. Al centro, Matteo Salvini, che ha sentito anche Matteo Renzi, il leader della Lega, nelle ultime ore, avrebbe trovato un accordo per evitare di spaccare il centrodestra. Il Carroccio rinuncerebbe ad imporre la Bongiorno o la Borgonzoni a favore di un azzurro.

la notizia su repubblica.it che parla di un'apertura di SilvioBerusconi al M5S, un accordo col Movimento 5 Stelle sulle(a loro Montecitorio con Roberto Fico, a Forza Italia il Senato con una diversi nomi da definire). Poi, su un possibile patto di governo. È un tavolo al quale il centrodestra ha deciso di presentarsi unito, sotto la guida di Matteo Salvini.