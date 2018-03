Stati Uniti/ sparatoria in una scuola del Maryland: 7 feriti

"C'è stata una sparatoria alla Great Mills High School, l'istituto è in chiuso e la situazione è stata controllata", ha scritto l'autorità scolastica della contea, sul posto è arrivata anche l'Fbi. La scuola, a 100 chilometri da Washington, è frequentata da circa 1.600 studenti. Le autorità locali assicurano comunque che la situazione è "sotto controllo".

