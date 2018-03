Blitz dei carabinieri, 37 arresti : In manette anche l'ex giocatore del Lecce Davide Petrachi

L'operazione anti droga denominata "Orione" dei carabinieri del comando provinciale di Lecce ha portato all'arresto di 37 persone. Tra gli arrestati anche un volto noto del calcio, l'ex giocatore del Lecce, Davide Petrachi accusato di mafia. Petrachi, 32 anni, portieri del Lecce calcio per 7 stagioni, fino al 2014/2015 si trova agli arresti domiciliari, l'ex giocatore veniva chiamato in gergo dal sodalizio 'calcio' o 'portiere', l'accusa di far parte di un'organizzazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita, lo accomuna ad altri arrestati. Tutti sono indagati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione di tipo mafioso.